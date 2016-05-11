"Слив" данных аккредитованных в "ДНР" журналистов: посол ЕС призывает Киев вмешаться

Публикация данных аккредитованных в "ДНР" и "ЛНР" журналистов нарушает международные нормы и законодательство Украины. Об этом заявил посол Европейского союза в Украине Ян Томбинский, пишет "Европейская правда".

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"Я обеспокоен сообщением о том, что некоторые украинские сайты опубликовали персональные данные тех журналистов, которые получили аккредитацию в так называемых "ДНР" и "ЛНР", - говорится в ответе посла на запрос издания.

"Эти действия (публикация детальной информации о журналистах – ред.) нарушают международные стандарты защиты персональных данных, а также не соответствуют украинскому Закону о защите персональных данных, а также подвергают риску самих журналистов. Я настойчиво призываю украинскую власть обеспечить, чтобы этот контент стал недоступен", - подчеркнул Томбинский.

Как сообщал УНИАН, 10 мая сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные украинских и западных журналистов, которые были аккредитованы в так называемых "ДНР" и "ЛНР". В этой базе данных содержатся телефоны и электронные адреса более чем 4 тысяч журналистов.

Представители журналистского сообщества и омбудсмен Валерия Лутковская уже выразили возмущение в связи с публикацией этих данных.