В Украину вернули печать князя Святослава

Как сообщает Радио Свобода, печать, датируемая Х веком, принадлежала князю Святославу. По словам историков, на печати изображен двузубец, который является прототипом украинского трезубца, печать сделана из свинца.

С сегодняшнего дня печать будет находиться в Киеве и будет изучаться учеными.

"Это двусторонняя свинцовая булла, на которой с обеих сторон изображен знак Святослава. У каждого князя был индивидуальный знак, знаком Святослава является двузубец. Его сын, Владимир Святославич, который добавил третий зуб, образовал таким образом трезубец, который сейчас является государственным гербом Украины. Это видоизмененный знак его отца", - отметил старший научный сотрудник Института археографии и источниковедения имени Михаила Грушевского Национальной академии наук Украины Олег Однороженко.

По предварительным данным, печать обнаружили на Старокиевской горе в конце 1982 года, с тех пор печать исчезла. Историю ее возвращения держат в секрете. Для широкой общественности артефакт обещают представить примерно через месяц.

Читайте такжеВласти Нью-Йорка вернут Пакистану похищенную древнюю буддийскую статуюКак сообщал УНИАН, Эстония вернет Украине старинный меч. В ходе осмотра одного из грузовых автомобилей на границе с Россией таможенники обнаружили раритет. У водителя, гражданина Белоруссии не было разрешения на его транспортировку. Как выяснилось, мечу около тысячи лет, а на аукционах за него можно выручить не менее 17 тысяч евро. В Эстонию прилетит делегация из Министерства культуры Украины, которая 13 мая отвезет историческую находку в Киев. Сначала Эстония собиралась отдать находку России, но позже было установлено украинское происхождение меча.