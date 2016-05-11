Украинцам на заметку: на фоне "безвизовых" надежд Киева ЕС облегчил правила въезда для иностранных студентов

Об этом говорится в сообщении Европарламента, передает "Европейская правда".

Новые правила уточняют и улучшают условия для интернов из стран, которые не являются членами ЕС, волонтеров, школьников и au pair (Программа международного культурного обмена - УНИАН)

Согласно новым правилам, студенты и исследователи могут оставаться в странах ЕС по крайней мере девять месяцев после окончания обучения или исследования для того, чтобы найти работу или создать бизнес.

Кроме того, студентам и исследователям позволят более свободное передвижение в ЕС на время их пребывания.

Также исследователям позволят брать с собой членов семьи, которые получат право на работу в ЕС во время их пребывания. Студентам же будет разрешено работать до15 часов в неделю.

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"Это, несомненно, означает, что европейские университеты смогут усилить свою конкурентоспособность на мировой арене и стать более привлекательными для амбициозных и высоко образованных людей из других стран ", - сказала евродепутат Сесилия Викстрьом.

Новая директива также предусматривает единые условия въезда и лучшей защиты для стажеров и волонтеров в рамках Европейской волонтерской схемы во время их пребывания в ЕС.

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Директива вступает в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС. У государств-членов есть два года, чтобы перенести ее положения в национальное законодательство.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия передала предложения Европарламента и Совета ЕС об отмене виз для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В этой оценке, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии плана действий по визовой либерализации.

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26 апреля глава делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович отметил, что для завершения всех необходимых процедур, связанных с рассмотрением предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине безвизового режима, Европейскому парламенту необходимо, минимум, три месяца.