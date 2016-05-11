В Одессе задержали судью, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, поздно вечером 10 мая патрульные полицейские на улице Краснова остановили автомобиль Volkswagen, который во время движения создавал аварийную обстановку.

"Остановив иномарку, полицейские сразу почувствовали, что от водителя чувствуется характерный запах алкоголя... После некоторых пререканий водитель, который оказался судьей Приморского районного суда, согласился пройти обследование, которое подтвердило наличие в крови алкоголя", - рассказал источник.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области УНИАН заявили, что задержание нетрезвых водителей - прерогатива Патрульной полиции.

В главном управлении отказались комментировать случившееся, отметив, что "у судьи - статус неприкосновенности".

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В пресс-службе Патрульной полиции Одессы УНИАН подтвердили сам факт задержания нетрезвых водителей, "отдельная и с Краснова привозили".

"Мы не раскрываем данные о задержанных водителей", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в марте в Мукачево патрульные задержали пьяного прокурора, который управлял автомобилем.