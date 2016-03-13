В Мукачево патрульные задержали пьяного прокурора, который управлял автомобилем.

Как сегодня сообщается на странице Патрульной полиции в Facebook, вчера вечером патрульные полицейские получили сообщение, что водитель Daewoo управляет авто в состоянии алкогольного опьянения. На перекрестке улиц Франко и Мира патрульные заметили и остановили серый Lanos.

Водитель представился работником мукачевской прокуратуры и, указывая на свое служебное положение, хотел повлиять на ход дела.

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Полицейские заметили, что водитель действительно выглядит пьяным и предложили пройти тест на алкоголь на месте, однако водитель отказался. Во время разговора с полицейскими периодически куда-то звонил, наверное, пытаясь повлиять на решение дела.

Впоследствии задержанный согласился пройти тест на алкоголь в мукачевской больнице. Результат оказался положительным и превышал разрешенное количество алкоголя почти в 10 раз – 1,98 промилле.

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Патрульные выяснили, что нетрезвый водитель действительно является прокурором мукачевской прокуратуры, который, по предварительной информации, в этот день был ответственным. На водителя составили материалы по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.