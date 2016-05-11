Взрыв на базе полицейской роты в Харькове: опубликованы фото и видео последствий происшествия
11:23, 11 мая 2016Общество
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Появились фотографии и видео, сделанные на базе роты полиции особого назначения "Восточный корпус" в Харькове, где произошел взрыв.
Неизвестные забросили взрывчатое вещество через забор на базу "Восточного корпуса", передает местный сайт 057.
В результате взрыва пострадала техника бойцов. В частности, легковая машина. У нее выбиты стекла, никто из боевого состава не пострадал.
После ночного инцидента бойцы "Восточный корпус" намерены усилить охрану базы, установить больше камер.
Читайте такжеВ Харькове на базе полицейской роты "Восточный корпус" прогремел взрывРанее в комментарии УНИАН экс-командир роты "Восточный корпус", председатель харьковского ГК "Азов" Олег Ширяев подтвердил факт взрыва на территории базы.
Позже правоохранители квалифицировали произошедшее как хулиганство.
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