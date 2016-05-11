Взрыв на базе полицейской роты в Харькове: опубликованы фото и видео последствий происшествия

Появились фотографии и видео, сделанные на базе роты полиции особого назначения "Восточный корпус" в Харькове, где произошел взрыв.

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