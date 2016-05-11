В Харькове на базе полицейской роты "Восточный корпус" прогремел взрыв.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области, взрыв произошел сегодня, 11 мая, в 3.55.

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По сведениям полиции, взрыв прогремел рядом с административным зданием. На месте происшествия работают эксперты.

В комментарии УНИАН экс-командир роты "Восточный корпус", председатель харьковского ГК "Азов" Олег Ширяев подтвердил факт взрыва на территории базы.

"Перебросили через забор взрывное устройство. В той части базы – там забор, колючая проволока – стоит техника. Взорвалось устройство, никто не пострадал, пострадала автомобильная техника, машины", - сказал он.

По словам Ширяева, ориентировочно, взрывное устройство мощностью порядка 200 гр тротила.