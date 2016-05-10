В Минюсте рассказали о конкурсе на нового владельца Лукьяновского СИЗО

Об этом РБК-Украина сообщил заместитель министра юстиции Украины Павел Мороз.

"Главное - это то, что сейчас идет конкурс, и проводится он среди тех девелоперов, которые захотят построить абсолютно новую тюрьму, но в обмен на Лукьяновское СИЗО. Все знают и понимают, что условия Лукьяновского СИЗО желают лучшего и поэтому принято решение отдать объект вместе с землей тому, кто победит в этом конкурсе. То есть тому, кто построит на землях пенитенциарной службы абсолютно новое СИЗО, которое будет отвечать уровням европейских или американских заведений", - сказал Павел Мороз.

Замминистра юстиции также добавил, что владельцами Лукьяновского СИЗО станут инвесторы, которые выиграют тендер.

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Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова в феврале заявила, что новый СИЗО будет построен за пределами Киева, а здание Лукьяновского будет разрушено.