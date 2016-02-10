Здание Лукьяновского СИЗО выставляется на продажу - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова во время заседания совместной коллегии МВД и Минюста "От новой полиции к новой юстиции и безопасности граждан" сегодня в Киеве.

«Мы запускаем два пилотных проекта (в пенитенциарной системе – УНИАН), мы готовы начинать уже сегодня. Первый из них – это комплексное реформирование всей системы в одной отдельно определенной области. Наши коллеги из Норвегии выразили желание поддерживать и начинать этот проект в Украине, и мы сейчас ведем (переговоры) о его начале», - заявила она.

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«Второй элемент – это начало государственного и частного партнерства, а именно: мы выставляем на продажу Лукьяновское СИЗО, как первый элемент государственного и частного партнерства, и ищем инвестора, который построит за пределами Киева новое СИЗО. Мы разрушим Лукьяновское СИЗО и переведем всех в новые европейские условия отбывания наказания. В будущем это ждет все крупные города», - добавила Севостьянова.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что Киевское (Лукьяновское) СИЗО должно быть закрыто за ненадлежащие условия содержания в нем задержанных или арестованных лиц.