Украинские хакеры раскрыли структуру "министерства пропаганды "ДНР" (документы)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Были скачены более 7 терабайт внутренних документов банановых республик. Вся информация передана для анализа и использования в работе СБУ, МВД и другим компетентным службам Украины", - отмечается в его сообщении.

Геращенко рассказал, что в "ДНР" при содействии специалистов из Кремля за 2014-2015 гг. была создана мощная пропагандистская машина со штатом в 120 человек и бюджетом, в десятки раз превышающим бюджет Министерства информационной политики Украины.

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Кроме того, советник министра внутренних дел опубликовал структуру "министерства пропаганды "ДНР" и список его сотрудников.

Напомним, ранее украинские хакеры получили доступ к материалам, подтверждающим присутствие российской военной техники на распространяемых ими же видео "учений министерства обороны ДНР".