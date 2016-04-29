Хакеры опубликовали новые доказательства наличия российской техники на Донбассе

Об этом сообщил блогер волонтерского сообщества InformNapalm Ираклий Комахидзе на своей странице в Facebook.

"Альянс хакерских групп Falcons Flame и Trinity передали в распоряжение InformNapalm новые материалы, самолюстрирующие "новороссийских" пропагандистов и подтверждающих тот факт, что в распространенных ими же отснятых видеороликах фигурирует российская техника", - написал он.

По словам блогера, речь идет о скриншотах переписки между так называемым министром информации ДНР Еленой Никитиной-Пушилиной и "начальником отдела интернет-ресурсов и сетей" Павлом Овдиенко. Последний оправдывается перед "руководством", утверждая, что видеоролики с РСЗО Град на база КамАЗ, состоящими на вооружении только российской армии, просматривали, но пропустили кадры с техникой, которую "нельзя показывать". Этим воспользовались украинские ресурсы в публикациях о доказательствах российской военной агрессии в Донбассе.

На видео присутствуют две 2Б26, РСЗО Град на базе КамАЗа. На вооружении украинской армии эти образцы техники не состоят, что является доказательством активного участия РФ в боевых действиях в Донбассе.

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"Альянс Falcons Flame, Trinity и InformNapalm напоминает, что все материалы добытые в результате взлома Anna News могут быть возвращены только лишь в обмен на 13 киборгов - захваченных украинских военнопленных", - подчеркнул Комахидзе.

Как сообщал УНИАН, Утром стало известно, что украинские хакеры групп Falcons Flame и Trinity взломали сайт Anna-News, на котором регулярно публикуется пропаганда о деятельности "ДНР" и "ЛНР", оккупировавших с помощью Кремля отдельные районы Донецкой и Луганской областей.