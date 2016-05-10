Из-за действий боевиков существует угроза прекращения поставок питьевой воды на часть Донбасса - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины по очередным фактам уничтожения инфраструктуры и промышленных объектов на временно оккупированных территориях Донбасса.

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Так, 6 мая с.г. военнослужащими 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК ВС РФ начаты демонтаж и вывоз на металлолом оборудования "Шахты 2-бис" бывшего Никитовского ртутного комбината (не работает с 1990 года, в настоящее время находится в режиме «сухой консервации»).

«В случае прекращения работы насосов для откачки воды на указанном объекте возможно обрушение русла водопровода "Северский Донец - Донбасс", что, в свою очередь, приведет к прекращению поставок питьевой воды на большей части Донецкой области, ее загрязнению ртутной породой и затоплению прилегающих к предприятию поселков Ртутный, Мичурино и Бессарабка», - отмечает разведка.

Кроме того, сообщается, что 7 мая военнослужащими 6-го отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК ВС РФ начаты разрезание и вывоз на металлолом металлических конструкций ОАО "Теплогорский завод гидрооборудования".