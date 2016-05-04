Украинская разведка фиксирует массовые случаи дезертирства боевиков

Украинская разведка фиксирует рост количества личного состава частей и соединений 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов Вооруженных Сил Российской Федерации, которые пытаются покинуть военную службу.

Читайте такжеБоевики разместили "Грады" и артиллерию под Первомайском и Озеряновкой - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Так, 30 апреля самовольно покинули передовые позиции и бросили оружие трое военнослужащих 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК; 2-3 мая самовольно покинули расположение своих подразделений и отправились в сторону российско-украинской границы 12 военнослужащих из состава 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), 17 военнослужащих 100-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк) и 21 военнослужащий 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК.

Отмечается, что в связи с массовыми случаями дезертирства командующий 1 АК генерал-майор ВС РФ В.Асапов приказал ввести в действие план перехвата.

Кроме того, 1-3 мая о намерении уволиться с военной службы заявили 17 военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК.