Можно ли приватизировать киевское метро?

Начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ отвергает возможность приватизации предприятия.

Об этом идет речь в заявлении П.МИРОШНИКОВА, обнародованном на официальном портале столичного метро.

По разъяснению руководителя предприятия, метрополитен находится в перечне предприятий, запрещенных к приватизации, и об этом свидетельствует Закон Украины «О приватизации государственного имущества» №2163-XІІ от 4 марта 1992 г. Так, по словам П.МИРОШНИКОВА, в соответствии со ст. 5 данного закона, приватизации не подлежат объекты, которые имеют общегосударственное значение, а также казенные предприятия. Более того, пункт «г» этой статьи прямо указывает, что общегосударственное значение имеют объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность государства в целом, в частности: метрополитен и городской электротранспорт. “Следовательно, все разговоры по этому вопросу предлагаю прекратить, поскольку, подчеркиваю, они не только не имеют под собой законодательной подпочвы, но и выходят за пределы здравого смысла”, - говорится в заявлении начальника столичного метро.

Как сообщал УНИАН, в Блоке Виталия Кличко после попытки Киевсовета на заседании сессии 17 июля передать в залог имущество метрополитена заявили, что это является началом теневой приватизации предприятия.

«Бремя кредитов, которые с 2006 года набрал метрополитен, не становится легче. Вместо финансового оздоровления, мэрия непрерывно привлекает долговые средства, якобы для финансирования выплат заработной платы и строительства метрополитена, плавно подводя его к банкротству и передаче в частные руки », - отмечалось в сообщении Блока Кличко.

По словам представителей Блока, “прикрываясь потребностью срочной выплаты зарплат рабочим, менеджмент метрополитена на сессии Киевсовета попробовал «с голоса» предложить решение о привлечении 28 млн. грн. кредитных ресурсов под залог вагонов метро. На сегодня задолженность КП «Киевский метрополитен» по банковским кредитам превышает 300 млн. грн.”. «Вагоны хотят отдать в залог, но четкого механизма погашения кредитов мы не видели. А с такой задолженностью инициировать банкротство - дело техники. И потом те же банки, а точнее – стоящие за ними бизнесмены, будут контролировать метро, и требовать от того же Киевсовета погашения долгов » - заявили депутаты Блока Кличко.