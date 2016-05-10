Столкновения на Мемориале Славы в Харькове: полиция начала расследование по статье "хулиганство"

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вчера, 9 мая, сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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По данным полиции, на месте работала следственно-оперативная группа, которая опросила участников и свидетелей происшествия и собрала первичный материал. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 мая, около 10:00 на Мемориале Славы произошло несколько драк между патриотически настроенной молодежью и людьми с георгиевскими лентами.