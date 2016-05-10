Ранение полицейского в Харькове: задержаны четверо причастных к конфликту (фото, видео)

Полицейский госпитализирован, сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

"Работники полиции задержали по подозрению в совершении уголовного преступления четырех человек. Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украина. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 9 мая, около 17:00 в районе перекрестка улиц Сумской и Ярослава Мудрого (бывшая ул. Петровского) произошел конфликт, в результате которого был травмирован сотрудник патрульной полиции. Врачи диагностировали у него ушиб головы и рваную рану в области затылка.

Ранее в прокуратуре заявили, что никого из участников конфликта не задержан.