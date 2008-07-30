МЧС готовится к наводнению в Одесской области

Спасатели МЧС делают все возможное, чтобы водная стихия, надвигающаяся по реке Днестр на Одесскую область, не принесла людям большой беды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, существует реальная угроза выхода воды из берегов и затопления частных домов и сельхозугодий четырех сел Беляевского района: Яски, Троицке, Граденицы и Маяки, расположенных возле реки. Пожарно-спасательными подразделениями МЧС предпринимается огромный комплекс мероприятий, чтобы минимизировать последствия паводка. В облуправлении МЧС в круглосуточном режиме работает штаб по ликвидации последствий возможного подтопления. Население, проживающее на территориях возможного подтопления, еще неделю назад было предупреждено спасателями о возможных последствиях паводка и как себя необходимо вести при этом. На случай эвакуации людей развернут лагерь жизнеобеспечения на 200 человек с запасом продуктов, кухней и медпунктом. Бойцами МЧС для быстрого прохождения полноводья расчищаются плавни и мосты через Днестр, укрепляются дамбы.