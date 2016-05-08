Дождитесь своих сыновей: десантники поздравили украинских женщин с Днем матери (видео)

Военнослужащие ВДВ Вооруженных сил Украины поздравили украинских женщин с Днем матери.

Видео появилось на сайте Министерства обороны Украины.

На записи бойцы извинились перед матерями, пожелали счастья, любви и дождаться своих мужей и сыновей из зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко открыл фотовыставку «Матери Героев» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве.