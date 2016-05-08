Дождитесь своих сыновей: десантники поздравили украинских женщин с Днем матери (видео)
18:29, 08 мая 2016Общество
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Бойцы извинились перед матерями, пожелали счастья, любви и дождаться своих мужей и сыновей из зоны проведения АТО.
В Украине сегодня празднуют День матери / Фото УНИАН
Военнослужащие ВДВ Вооруженных сил Украины поздравили украинских женщин с Днем матери.
Видео появилось на сайте Министерства обороны Украины.
На записи бойцы извинились перед матерями, пожелали счастья, любви и дождаться своих мужей и сыновей из зоны проведения АТО.
Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко открыл фотовыставку «Матери Героев» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве.
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