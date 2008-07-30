Тимошенко: нефть должна течь в правильную сторону

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает инициативы об аверсном использовании нефтепровода «Одесса-Броды», но выступает против привлечения к этому проекту оффшорных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Нефтепровод «Одесса-Броды» строился для того, чтобы его использовать в том направлении, в котором он построен, для того чтобы иметь возможность диверсифицировать поставку нефти в Украину и за пределы Украины, то есть в европейские страны", - сказала премьер.

Она уточнила, что как только завершатся переговоры между участниками проекта, правительство, безусловно, поддержит предложения сторон, если в организации работы «Одесса-Броды» в аверсном направлении будут принимать участие поставщики нефти, непосредственно те страны, которые имеют подтвержденные запасы нефти и которые могут ее поставлять.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство ни в коем случае не может поддерживать «никаких странных схем» по функционированию нефтепровода «Одесса-Броды».

«Мы никогда не поддержим сотрудничество и практически теневую приватизацию нефтепровода «Одесса-Броды» через оффшорные компании, которые лишают Украину права влиять на этот проект, а Европу – иметь нормальный проект и коридор для диверсификации поставки нефти», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство является сторонником использования нефтепровода «Одесса-Броды» в соответствии с проектом.

«Мы безусловные сторонники работы нефтепровода в верном, правильном, проектном направлении, но в то время, когда соберется тот консорциум, та команда стран, которая готова будет и достроить нефтепровод дальше на территории европейских государств, и безусловно, гарантировать стабильное обеспечение нефтью», - отметила глава правительства.

«А оффшор, по которому сейчас хотят заключить соглашение, предполагает забрать технологическую нефть примерно на 100 млн. долл., которые закачены в этот нефтепровод, и потом ничем это не заместить. Это просто вопрос большой теневой схемы, которую правительство никогда не допустит и не поддержит», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины обязал правительство сделать все возможное, чтобы до конца 2008 года нефтепровод «Одесса-Броды» работал в аверсном режиме. Кроме того, СНБО поручил Кабинету министров Украины до 1 сентября проанализировать выводы межведомственной рабочей группы по проекту аверса «Одесса-Броды» и представить свои окончательные предложения относительно его реализации.

Напомним, что еще в начале января т.г. руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обратилось с официальным письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегу ДУБИНЕ с просьбой принять решение об "аверсном" функционировании нефтепровода "Одесса-Броды". В частности, руководители НПЗ отмечали, что получили коммерческие предложения о поставках легкой каспийской нефти для переработки на заводах общим объемом не менее 5 млн. тонн в год. При этом отмечено, что предприятия имеют технические возможности для приема и переработки этого объема нефти.

22 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом создал Межведомственную рабочую группу и поручил ей разработать и подать в недельный срок план мероприятий по переводу с 2008 года нефтепровода «Одесса-Броды» в режим работы по проектному направлению (из Одессы в Броды) с сохранением при этом уровня доходов от его использования.

Тогда Ю.ТИМОШЕНКО назвала вариант аверсного использования «Одесса-Броды», предложенный Секретариатом Президента, коррупционной схемой наподобие «РосУкрЭнерго».

После этого заявления руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обвинили Кабинет министров в бездействии по принятию решения об "аверсном" функционировании "Одесса-Броды".