Российский агрессор своими "имперскими психозами и кровавыми руками" начал войну на Донбассе - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сказал во время открытия фотовыставки "Матери Героев" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне сегодня в Киеве.

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По словам Петра Порошенко, для него как для президента наиболее важна "та невыразимая боль, которую чувствуешь каждый раз, когда приходят эти сообщения, причем как о потерях наших воинов, так и о потерях среди мирного населения, о страданиях людей, обо всем том, что является следствием российской агрессии, которая пришла на нашу землю в начале 2014 года вместе с оккупационными войсками", - заявил он.

"Эта война была развязана российским агрессором, и этот грех человекоубийства, который полностью лежит на них, со своими имперскими психозами и кровавыми руками, развязал эту убийственную войну", - добавил Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня во второй раз отмечается День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны 1939-1945 годов.