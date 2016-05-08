Парубий призвал украинцев быть патриотами и верить в победу в войне с Россией

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении председателя Верховной Рады по случаю Дня памяти и примирения.

Читайте такжеВ Украине отмечают День памяти и примирения

Он напомнил, что в этом году Украина во второй раз будет отмечать День памяти и примирения. По словам Парубия, символично, что это будет происходить накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и в условиях продолжающейся российской агрессии и оккупации части украинской территории новейшим захватчиком.

По убеждению председателя Верховной Рады, обязанность каждого гражданина Украины - всегда помнить о великой победе, глубоко уважать ветеранов войны, участников украинского освободительного движения и жертв нацизма.

Парубий призвал украинцев объединиться во имя победы над агрессором.

«И сегодня, когда российские имперские реваншисты забыли горькие уроки войны и заново разжигают ее в самом центре Европы, когда Украина снова оказалась в огне, переживая, по словам гениальной Лины Костенко, «і жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди» («и ужас, и кровь, и смерть, и отчаяние, и рокот хищной орды»), решающее значение приобретает общенациональное единение украинского общества во имя нашей новой победы, во имя счастливого будущего Украины в кругу цивилизованных европейских государств», - подчеркнул он.

Парубий поблагодарил бойцов, участвующих в АТО. «Отдавая дань глубокого уважения тем, кто более семидесяти лет назад защитил Родину и весь мир от нацистского нашествия, которая тогда пришла с запада, хочу от всего сердца выразить слова благодарности и поддержки нашим воинам-защитникам, которые сейчас защищают независимость и суверенитет Украины на востоке. А также тем нашим согражданам, которые, находясь на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью, прилагают все усилия для скорейшего восстановления целостности Украинского государства», - отметил он.

Председатель Верховной Рады призвал украинцев быть патриотами и верить в победу.

По библейским канонам, утрата веры является одним из самых тяжких грехов. Поэтому не теряйте надежды. За нами - правда. Мы боремся за мир на родной и свободной земле. И мы - помним. Поэтому убежден, что наша новая победа - не за горами. Будем патриотами, едиными и решительными!