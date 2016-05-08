Деканоидзе провела перестановки в руководстве Нацполиции Луганщины

Об этом передает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подписала приказ о назначении полковника полиции Юрия Покиньбороды на должность начальника управления одного из Департаментов Нацполиции. Об этом на расширенном оперативном совещании в Северодонецком отделе полиции сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

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Исполнять обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Луганской обл. временно будет заместитель начальника полковник полиции Сергей Комиссаров.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назначил главой Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза.