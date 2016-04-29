Порошенко назначил Гарбуза председателем Луганской ОГА

Соответствующий указ от 29 апреля размещен на сайте главы государства.

«Назначить Гарбуза Юрия Григорьевича председателем Луганской областной государственной администрации», - говорится в документе.

Также обнародован указ президента об увольнении Георгия Туки с должности председателя Луганской ОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня нового руководителя Луганской области Гарбуза уже представили в г. Северодонецке.

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Активу области его представил заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Таранов.

Тем временем Георгия Туку Кабмин назначил сегодня заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.