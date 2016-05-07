В Евпатории задержали 25 крымских татар – журналист

В Евпатории подконтрольные оккупационной власти полицейские задержали 25 крымских татар.

Об этом журналист Осман Пашаев сообщил на своей странице в Facebook.

«В Евпатории около часа дня задержали 25 человек. Всех увезли на допрос в городское отделение полиции и взяли отпечатки пальцев. Задерживали на центральном рынке и в районе ресторана "Восточка". Все задержанные крымские татары», - написал он.

По его информации, массовые задержания крымских татар в Евпатории объяснили операцией по поимке преступников, которые убили семью в Краснодаре.

«Задержанным сказали, что идет отработка. На вопрос: "Русские подозреваемыми быть не могут?" один из сотрудников ответил, что могут. На вопрос - почему свезли в полицию более 20 человек и все крымские татары? Ответ - мы мелкие люди и был приказ свыше», - написал Пашаев.

Читайте такжеВ Крыму вооруженные оккупанты ворвались в мечеть под предлогом проверки документов (видео)

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией на полуострове начали задерживать крымских татар, участились обыски в домах крымских татар, мечетях. Оккупационные власти запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и внесли его в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.