Один из директоров "Криворожстали" убил свою пассию из ревности?

Владимир Башта, директор по энергетике, главный энергетик ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог" (нынешнее название "Криворожстали"), объявлен в межгосударственный розыск. 57-летний Башта подозревается в умышленном убийстве 34-летней сотрудницы того же предприятия и его подчиненной, сообщил "Сегодня" начальник горотдела милиции Александр Белоусов.

Башта был знаком с этой женщиной (ее фамилию милиция не называет) около шести лет, еще с того времени, когда работал начальником кислородной станции, а затем производства "Криворожстали". Их связывали не только служебные, но и близкие человеческие отношения. Поговаривают, свою пассию, значительно младше его по возрасту, Владимир Алексеевич сильно ревновал.

Сослуживцы отзываются о Баште как о хорошем специалисте, однако вспыльчивом, часто теряющем контроль над собой человеке.

После того как несколько дней назад окровавленный труп женщины нашли у села Недайвода той же Днепропетровской области, Башта стал одним из подозреваемых в причастности к этому преступлению.

Белоусов сказал, что и в больнице, куда Башта попал якобы с ишемической болезнью сердца, тот мог оказаться с целью скрыться от следствия (сейчас с медиками тоже разбираются). Вскоре, воспользовавшись отсутствием охраны, он оттуда ушел. В настоящий момент директор по энергетике, считают в милиции, покинул Украину и предположительно находится в России. Эту версию частично подтвердил начальник ЦОС УМВД в Днепропетровской области Алексей Щербатов, добавив, что история запутанная, а разыскиваемый уже далеко.

В НЦБ Интерпола "Сегодня" подтвердили факт межгосударственного розыска Башты, уклонившись от комментариев.

Зампред профкома ОАО Владимир Третьяков заявил нам, что главный энергетик — неплохой специалист в своем деле, а что касается личной жизни, то это не сфера компетенции общественных организаций. Слухи о том, что на следствие пытаются давить, Александр Белоусов опроверг.