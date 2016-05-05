Джамала провела первую репетицию в Стокгольме перед Евровидением-2016 (фоторепортаж)

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"Я очень сильно нервничаю, потому что это будет первый раз, когда я исполняю свою песню в сопровождении 3D-графики, в костюме и с новой прической. Я очень переживаю, как это все будет смотреться вместе", - рассказала Джамала в комментарии организаторам конкурса.

Также певица опубликовала фото с репетиции на сцене и за кулисами.

Кроме того, после репетиции Джамала провела пресс-конференцию.

Отметим, Джамала поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 во втором полуфинале 12 мая. Украинская певица крымско-татарского происхождения выступит под номером 14 и исполнит песню "1944", в которой она рассказывает историю депортации своей семьи из Крыма в середине прошлого века.

Как сообщал УНИАН, вчера Джамала отправилась в Стокгольм для участия в Евровидении.