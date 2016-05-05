Джамала провела первую репетицию в Стокгольме перед Евровидением-2016 (фоторепортаж)

15:58, 05 мая 2016
Общество
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Украинская певица Джамала сегодня провела свою первую репетицию в Стокгольме (Швеция) перед выступлением в полуфинале "Евровидения-2016".

Джамала впервые исполняла песню в сопровождении 3D-графики, в костюме и с новой прической / Facebook Jamala

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"Я очень сильно нервничаю, потому что это будет первый раз, когда я исполняю свою песню в сопровождении 3D-графики, в костюме и с новой прической. Я очень переживаю, как это все будет смотреться вместе", - рассказала Джамала в комментарии организаторам конкурса.

Также певица опубликовала фото с репетиции на сцене и за кулисами.

Кроме того, после репетиции Джамала провела пресс-конференцию.

Отметим, Джамала поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 во втором полуфинале 12 мая. Украинская певица крымско-татарского происхождения выступит под номером 14 и исполнит песню "1944", в которой она рассказывает историю депортации своей семьи из Крыма в середине прошлого века.

Как сообщал УНИАН, вчера Джамала отправилась в Стокгольм для участия в Евровидении. 

Джамала перед первой репетицией
Джамала перед первой репетицией /  © Facebook Jamala
Джамала впервые исполняла песню в сопровождении 3D-графики, в костюме и с новой прической
Джамала впервые исполняла песню в сопровождении 3D-графики, в костюме и с новой прической /  © Facebook Jamala
Певица рассказала, что очень волновалась перед первым выходом на сцену
Певица рассказала, что очень волновалась перед первым выходом на сцену /  © Facebook Jamala
Джамала поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 года во втором полуфинале песенного конкурса 12 мая
Джамала поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 года во втором полуфинале песенного конкурса 12 мая /  © Facebook Jamala
© Facebook Jamala
© Facebook Jamala
© Facebook Jamala
© Facebook Jamala
© Facebook Jamala
© Facebook Jamala
Джамала за кулисами
Джамала за кулисами /  © Facebook Jamala
После репетиции певица дала пресс-конференцию
После репетиции певица дала пресс-конференцию /  © Facebook Jamala

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