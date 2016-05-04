Джамала вылетела в Стокгольм для участия в "Евровидении-2016"

Об этом говорится на ее странице в Facebook.

"Команда Джамалы едет в Стокгольм", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Джамала победила в национальном отборе на участие в "Евровидении-2016" по итогам зрительского и судейского голосования. Ее песня "1944" – о трагедии крымскотатарского народа.

"Евровидение-2016" состоится в Стокгольме. 10 и 12 мая пройдут полуфиналы, 14 мая – финал.

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