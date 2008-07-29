Румыния и Молдова обвиняют Киев в неожиданном спуске воды Днестра

Украина осуществила спуск воды из Новоднестровской ГАЭС, не предупредив молдавские власти, что привело к осложнению ситуации в затопленных зонах Молдовы.

Об этом заявил глава предприятия «Апеле Молдовей» Вячеслав ЙОРДАН, передает Газета.Ru.

В.ЙОРДАН также заявил, что Украина начала без предупреждения спуск воды из плотины со скоростью 4 тыс. кубометров в секунду, в то время как плотина Дубоссарской ГЭС, расположенная в Приднестровье, может пропустить только 2,5 тысячи кубометров.

В свою очередь директор Новоднестровской плотины Владимир СЕВЧУК опроверг все обвинения, сообщив, что все действия были скоординированы с Кишиневом.

Министр внутренних дел Румынии Кристиниан ДАВИД также раскритиковал координацию украинских и румынских властей по предупреждению затоплений.

Бухарест потребовал от Киева допуска группы румынских экспертов-гидрологов в зоны стихийного бедствия Западной Украины для определения ситуации на месте и возможных последствий для Румынии.