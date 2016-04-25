Автор фильма ВВС о сбитом MH17 рассказал, что на самом деле говорится в ленте

Об этом он рассказал в интервью Русской службе би-би-си.

Рудин отметил, что в программе рассматриваются много различных теорий о том, что же произошло.

"И одна из теорий, которая как раз родом из России, заключается в том, что бомба, или даже две, были заложены на борту самолета, выполнявшего рейс MH17. Но это очень маловероятно. По обломкам лайнера видно, что влияние извне. То есть все свидетельствует о том, что это был взрыв ракеты извне, а не устройства на борту", - говорит он.

Работая над фильмом, съемочная группа побывала во многих странах, которые так или иначе имеют отношение к гибели рейса MH17 в Украине, России, Нидерландах и даже в США.

Большую часть времени - несколько недель - журналисты провели в Украине, ездили на место аварии, были в Донецке и его окрестностях.

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"Некоторые интервью мы записывали на условиях анонимности, но собеседников у нас было много, и они высказывали разные точки зрения. Но если суммировать все рассказы, то их показания подтверждают официальную версию: "Боинг" был сбит "Буком" российского производства, выпущенным с территории, контролируемой повстанцами", - делает вывод Рудин.

По его словам, создатели программы были крайне удивлены тем, что, столкнувшись с такими серьезными обвинениями, российская сторона не спешит убеждать мировое сообщество.

Кроме того, Рудин заявил, что существует еще одна версия, согласно которой самолет был сбит другим самолетом - украинским Су-25. Однако исследования показали, что это тоже очень маловероятно.

Ранее издание Sunday Express, распространив анонс фильма, заявило, что в нем планируют обнародовать "шокирующие новые обвинения", в частности относительно того, что самолет мог сбить украинский истребитель или что к этому могло быть причастно ЦРУ.

В свою очередь в ВВС заявили, что газета Sunday Express неправильно интерпретировала эту программу.