В Одессе полиция за день задержала 40 человек

По данным отдела, составлен административный протокол по ст. 178 КУоАП в отношении мужчины, приколовшим к одежде георгиевскую ленту.

Также было составлено два админпротокола по ст. 195 КУоАП и открыто уголовное производство в отношении мужчины по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами). У задержанного изъят кастет.

Работники полиции также недалеко от Куликова поля (на улице Канатной), где собралось много людей по случаю 2-летнего юбилея трагедии 2 мая 2014 года, задержали 40-летнего жителя Одесской области. В его сумке обнаружены и изъяты нунчаки.

«Мужчина был приглашен в дежурную часть Приморского отдела полиции, где пояснил, что нунчаки он использует на тренировках по боевым искусствам. Изъятый предмет направлен на экспертизу. Решается вопрос о внесении данного события в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины», - отметили в отделе.

В Киевский отдел полиции доставили 29 человек, которые собрались возле стадиона «Спартак» и вызвали подозрение у сотрудников полиции. После опроса их отпустили.

Как отметили в отделе, сегодня также задержан мужчина с дымовой шашкой, пьяный мужчина, который при попытке пройти через металлоискатель-рамку, бросался в драку с полицейскими. Также доставлены в Приморский отдел полиции еще четыре человека, которые нарушали общественный порядок на Куликовом поле.

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В отношении многих вышеназванных правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Всего в отделы полиции доставлялись 40 человек», - отметили в отделе.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Куликовом поле были запланированы массовые акции в связи со 2-й годовщиной трагических событий, во время которых погибли 48 человек. Из-за сообщения о минировании и обнаружения «закладки» с тремя гранами собравшихся к расположенному здесь Дому профсоюзов не пустили.

Безопасность в Одессе обеспечивают свыше 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли в Доме профсоюзов на Куликовом поле, где начался пожар.