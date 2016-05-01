Сенцов и Кольченко подписали документы для экстрадиции еще в начале апреля – адвокат

Об этом рассказала "Эху Москвы" адвокат Кольченко Светлана Сидоркина.

По ее словам, документы были подписаны еще в начале апреля и сейчас они должны были уже поступить в Министерство юстиции РФ. Однако ведомство официально это пока не подтверждает.

Сидоркина предположила, что документы для экстрадиции подписали также украинцы Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко.

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Сенцов и Кольченко в августе 2015 года были приговорены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества и подготовке терактов в Крыму. Оба осужденных своей вины не признали. Правозащитный центр "Мемориал" признал их политическими заключенными.

Афанасьев осужден в России на 7 лет по "делу Сенцова-Кольченко" и отбывает наказание в исправительной колонии в Сыктывкаре.

Бывший директор оборонного завода "Знамя" в Полтаве Юрий Солошенко был осужден в октябре 2015 года по обвинению в шпионаже в пользу Украины и приговорен к 6 годам колонии.

Ранее сообщалось, что необходимые для передачи в Украину документы заполнила также приговоренная в России к 22 годам украинская летчица Надежда Савченко.

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