Незаконно осужденный в России Афанасьев подписал документы на экстрадицию

Об этом она написала в комментарии к посту в Facebook журналиста "Радио Свобода" Антона Наумлюка. Журналист сообщал, что документы для передачи в Украину заполнили осужденные в России украинский режиссер Олег Сенцов и крымский активист Александр Кольченко.

"Гена тоже подписал. Может, их вместе с Савченко передадут? Я надеюсь", – написала Афанасьева.

Крымский политзаключенный Афанасьев осужден в России к 7 годам тюрьмы по "делу Сенцова-Кольченко" и отбывает наказание в исправительной колонии-25 в российском Сыктывкаре.

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Афанасьев является фигурантом уголовного дела против Сенцова, осужденного на 20 лет лишения свободы по обвинению в организации террористической организации в Крыму, напоминает издание Крым.Реалии.

Дело Афанасьева рассматривали в особом порядке, поскольку он дал показания и свидетельствовал против других фигурантов. Однако на процессе по делу Сенцова и Кольченко он отказался от показаний, заявив о пытках при допросах.

Афанасьев сообщил, что оговорил Сенцова, и террористической организации с их участием в Крыму не было.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Афанасьева, Сенцова и Кольченко политическими заключенными.

Ранее сообщалось, что необходимые для передачи в Украину документы заполнила незаконно заключенная в России украинка Надежда Савченко. В Министерстве юстиции России при этом заявляли, что решение об экстрадиции осужденных украинцев возможно только после того, как суд Украины признает их приговоры.

Как сообщал УНИАН, ранее Минюст Украины обратился к РФ с запросами о передаче незаконно осужденных в России украинцев Савченко, Сенцова, Кольченко, Афанасьева, Юрия Солошенко и Валентина Выговского.