В Запорожской области неизвестные обстреляли микроавтобус: ранен один человек

Как сегодня сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, 30 апреля в 21.50 в Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение об инциденте на автодороге вблизи села Заречное.

Во время движения микроавтобуса Mercedes-Benz под управлением безработного 38-летнего жителя села Терпение неизвестные из неустановленного оружия обстреляли указанное транспортное средство, причинив гражданину ранение ноги.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

В полиции предполагают, что поводом для конфликта стала незаконная вырубка потерпевшим лесных насаждений.

Личности всех участников инцидента и подробности конфликтной ситуации устанавливаются.