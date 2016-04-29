Двух жителей Киевщины будут судить за содействие телеканалу боевиков "Новороссия ТВ"

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, 29 апреля она утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту содействия террористической организации по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что двое лиц, 32-летний и 30-летний жители Киевской области, в июне-июле 2014 года, вступив в преступный сговор, выехали на подконтрольную «ДНР» территорию в Донецк, куда доставили приобретенное специальное техническое оборудование и программное обеспечение для телеканала «Новороссия ТВ».

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В дальнейшем с целью организации, настройки прямого эфира, трансляции новостей и материалов, необходимых для информационного обеспечения деятельности «ДНР», они проводили консультации и оказывали практическую помощь работникам телеканала.

Досудебное расследование проводилось Управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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