Украинский "клондайк": в погоне за крадеными камнями - Bloomberg

Об этом пишут Ладка Морковиц Бауэрова и Екатерина Чурсина в статье "Украинский "Клондайк": в погоне за краденными драгоценными камнями", опубликованной Bloomberg.

Неподалеку от западно-украинского села Кухитская Воля, густой лес превращается в лунный ландшафт, состоящий из заполненных грязью кратеров и искорёженных деревьев. Местные жители называют это место "Клондайк". Там расположена незаконная шахта, где сотни мужчин и женщин добывают из болотистой почвы янтарь – окаменелую смолу деревьев, которые погибли 40 миллионов лет назад. С помощью насоса с приводом от ДВС шахтеры впрыскивают воду в землю на глубину от 3 до 3, 5 метров, выбивая грязь и иногда небольшое количество драгоценных камней медового оттенка. Если им становится известно о приближении незнакомого автомобиля, рабочие спешно грузят свое оборудование в грузовики и уезжают. Пять минут – и никого нет.

Это место – одно из десятков украинских янтарных месторождений, где "старатели" незаконно добывают янтарь. По оценкам Госкомгеологии, в лесах на западе страны залежи янтаря составляют целых 15 000 тонн. Они практически не охраняются правоохранительными органами и, по словам участников, находятся в распоряжении коррумпированных местных чиновников. Незаконная добыча вытеснила более дорогие законные методы извлечения янтаря. Власти говорят, что из-за незаконной торговли Украина ежегодно недополучает сотни миллионов долларов налогов, не говоря уже об ущербе для окружающей среды. "Земля разрушена. Никто не захочет вкладывать сюда средства", - говорит Михаил Бояркин, глава комитета геологии.

Недавние столкновения между полицией и все более наглыми нелегальными "старателями" заставили президента Петра Порошенко отправить специальные войска, чтобы справиться с незаконной торговлей. Но полиция мало что может сделать, потому большинство шахт находится в отдаленных сельских районах, добраться до них можно только по грязевым дорогам с выбоинами, и бдительные местные жители готовы подать сигнал, как только увидят посторонних.

"Их почти невозможно поймать", - говорит Оксана Сайчишина, сотрудник полиции в Ровенской области, где расположено большинство шахт по добыче янтаря. "Даже если мы узнаем, где они работают, пока мы туда добираемся, у них в распоряжении достаточно времени, чтобы сбежать в лес и скрыться там".

Местные жители считают "копанки" единственным способом заработать на жизнь. Они работают в команде примерно по шесть человек и делят добычу. Светлана, 45-летняя бывшая воспитатель детского сада, работала на "клондайке" больше года. Она говорит, что ее заработная плата в 1200 гривен ($48) не оставляла ей выбора, кроме как бросить свою работу.

"Здесь я за один день могу заработать то, что там получала за месяц", - говорит она, собирая сеткой мутную воду в ​​поисках янтаря. Хотя Светлана боится утонуть в грязи, но она говорит, что не вернется на свою прежнюю работу. "Государство не может позаботиться о нас, поэтому нам приходится делать это самостоятельно", - говорит она. Светлана говорит, что полиция предлагает 12 часов "крыши" – в течение этого времени нелегалы лихорадочно добывают янтарь, не опасаясь правоохранителей. Цена такой "крыши" – $500 за каждый насос. Полиция не ответила на просьбу о комментариях.

"Старатели" говорят, что торговля активизировалась в течение последних трех лет, когда вырос экспорт в Китай. Цены повысились в пять раз, до целых 5000 $ за фунт (454 грамма). Покупатели заключают договоры с местными жителями в их домах, говорит Игорь, человек в камуфляжной форме, который помогает с организацией шахты. "Сюда приезжают разные люди: из Киева, из Польши, даже из Китая", - говорит он.

Нелегальная добыча повреждает камни и снижает цену, что, в конечном итоге, вредит самим добытчикам, говорит Дмитрий Тяглий, директор "Бурштын Украины", государственного производителя янтаря. Экстракция водой раскалывает камень, что снижает его стоимость, и добытчики, как правило, извлекают менее чем три четверти камней, говорит он. Законный способ разработки предполагает осторожное удаление слоев и просеивание почвы ситами. Это позволяет извлекать камни более крупных размеров. Компания Тяглия занимается полировкой и окончательной обработкой камней, но не может заниматься добычей.

Он говорит, что сейчас трудно найти достаточное количество материала, и компании даже пришлось импортировать янтарь из Польши. Поскольку в Украине практически не ведется законная добыча, его мастера ушли на более прибыльную работу – либо присоединились к незаконными добытчикам, либо уехали в Польшу.

Многие "старатели" говорят, что добыча должна быть легализована, и они будут платить налоги, если большая часть денег будет оставаться в регионе. "Я хочу, чтобы у людей была возможность открыть небольшое дело и добывать янтарь легально", - говорит Александр Васильев, бывший шахтер, который работает в райсовете в Ровно.

Тем временем незаконные добытчики – и их прибыль – начали заменять государство. Они организовали сбор средств для раненых солдат, построили детскую площадку в местном парке, и выделили деньги на строительство церкви, золотые и синие купола которой гордо возвышаются над близлежащей деревней. Внутри все еще ведутся работы, но отец Роман, молодой священник в черной одежде, который контролирует строительство, надеется, что к концу года они будут закончены – "если ребята помогут". Другими словами, если добытчики янтаря выделят деньги.