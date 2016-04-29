Голливудский актер Орландо Блум тайно посетил Харьков (фото)

О том, что актер был в Харькове, рассказали работники одного из магазинов города, в который зашел Блум, передает АТН.

Они же и поспешили выложить в социальные сети сефли с героем фильмов "Пираты Карибского моря" и "Властелин колец".

Свои визиты британская звезда не афиширует в целях безопасности.

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В Славянске звезда ленты "Пираты Карибского моря" приехал в школу №13, чтобы лично проверить, как идут дела в местном учебном заведении. По словам жильцов, последний год фонд ЮНИСЕФ очень сильно помогает региону. Многие школы получили новую мебель, сантехнику.