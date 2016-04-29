Во Львове СБУ задержала подполковника налоговой милиции во время получения взятки

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, правоохранители задержали подполковника налоговой милиции во время получения взятки в размере одной тысячи долларов, которые он вымогал от местного предпринимателя за содействие в сокрытии фактов нарушения налогового законодательства.

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Подполковника задержали, ему объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).