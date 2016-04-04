По подозрению в даче взятки задержан начальник следственного отдела УСБУ в Луганской области

Как сообщает пресс-служба СБУ, военная прокуратура сил антитеррористической операции во взаимодействии со службой внутренней безопасности СБУ задержали на даче взятки начальника следственного отдела управления СБУ в Луганской области в минувшие выходные.

Согласно сообщению, майор пытался передать 50 тысяч гривень военному прокурору Луганского гарнизона. Такую сумму он предлагал за непривлечение к уголовной ответственности лица, причастного к организации нелегального перемещения товаров через линию разграничения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины – наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжаются следственные действия.

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