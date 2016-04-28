Попытка ареста Веры Савченко: сестра летчицы назвала инцидент на границе давлением на Надежду

Накануне вечером ее пытались задержать на границе с Украиной, передает ТСН.

Причина - уголовное дело полугодовой давности за неуважение к чеченскому суду, туда Вера ездила как общественный защитник украинцев Карпюка и Клиха.

От российских правоохранителей Вере удалось спрятаться в машине с дипломатическими номерами. Паспорт ей вернули.

В Украину Вера возвращалась после встречи с Надеждой в тюрьме Новочеркасска. Вышла оттуда с новостью, что Надя вроде уже заполнила и подписала документы для экстрадиции.

Попытку своего ареста Вера называет давлением на сестру.

"Вероятно, они Надю не хотят отпускать и ищут дополнительные рычаги давления на нее. На нас давят друг другом", - говорит Вера.

Читайте такжеТюремщики заявляют о заполнении Савченко документов для ее экстрадиции - сестра

"Процессуально я буду разбираться на следующей неделе, я буду в Грозном. Политически - фигуры, которые участвуют в этой истории, уже уведомлены, я думаю, будут какие-то переговоры по ее поводу. Вероятнее всего, нам удастся договориться о том, как вывезти Веру из России", - говорит адвокат Илья Новиков.

Напомним, что на украинско-российской границе сестра Надежды Савченко Вера пробыла шесть часов.

В течение этого времени его пытались уговорить выйти из машины и проехать в полицейский участок для допроса. Через час после приезда консулов ей вернули паспорт.