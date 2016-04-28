Вера Савченко рассказала, что происходит с ней на российской границе

Журналистам ТСН удалось связаться с Верой Савченко, которую 27 апреля после посещения сестры Надежды в новочеркасской тюрьме - не выпустили из России.

"Задержали на границе, хотят арестовать. Консул со мной, сижу в его машине с дипномерами, иначе уже была бы арестована", - рассказала Вера.

Пограничники говорят, что выполняют приказ власти, которая объявила Веру в федеральный розыск в связи с открытым против нее почти полгода назад уголовным делом.

Читайте такжеСестра Савченко не понимает радости Порошенко от "маленькой победы" в деле Надежды

Как сообщал УНИАН, Веру Савченко, сестру незаконно осужденной в России украинки Надежды Савченко, не выпускают с территории России. Веру Савченко обвиняют в неуважении к чеченскому суду, где она побывала как общественный защитник украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха.