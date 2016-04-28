В Одессу прибыли минимум 300 бойцов полка "Азов" - СМИ (фото)
В Одессу уже прибыло не менее 300 бойцов полка "Азов" из Мариуполя.
В частности, военнослужащие части 3012 Нацгвардии будут находиться в Одессе от среды, передает "Украинская правда".
Отмечается, что они имеют в своем распоряжении легкую бронетехнику.
Согласно информации, нацгвардейцы начали прибывать в Одессу еще 2 недели назад.
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Как сообщал УНИАН, 26 апреля председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили призвал президента ввести в город подразделения Нацгвардии в связи с ночными событиями в Одессе – разгромом палаточного городка, установленного напротив здания мэрии участниками акции протеста против городского головы Геннадия Труханова, и обстрелом из гранатомета банка "Пивденный". Саакашвили назвал такие события "признаками государственного переворота".
27 апреля председатель Одесской ОГА заявил, что Порошенко поручил ввести в город до 1 тысячи силовиков.
В свою очередь представитель МВД Шкиряк заявил, что пока не было приказов о вводе дополнительных сил Национальной гвардии в Одессу.