В Одессу прибыли минимум 300 бойцов полка "Азов" - СМИ (фото)

В частности, военнослужащие части 3012 Нацгвардии будут находиться в Одессе от среды, передает "Украинская правда".

Отмечается, что они имеют в своем распоряжении легкую бронетехнику.

Согласно информации, нацгвардейцы начали прибывать в Одессу еще 2 недели назад.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили призвал президента ввести в город подразделения Нацгвардии в связи с ночными событиями в Одессе – разгромом палаточного городка, установленного напротив здания мэрии участниками акции протеста против городского головы Геннадия Труханова, и обстрелом из гранатомета банка "Пивденный". Саакашвили назвал такие события "признаками государственного переворота".

27 апреля председатель Одесской ОГА заявил, что Порошенко поручил ввести в город до 1 тысячи силовиков.

В свою очередь представитель МВД Шкиряк заявил, что пока не было приказов о вводе дополнительных сил Национальной гвардии в Одессу.