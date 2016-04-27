В МВД заявили, что пока не было приказов о введении дополнительных сил Нацгвардии в Одессу
Сейчас сил и средств подразделений Национальной гвардии и Нацполиции в Одессе достаточно, чтобы справиться с любыми вызовами, ситуация под контролем.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.
"Пока необходимости вводить дополнительные силы Нацгвардии в Одессы нет, и соответствующих приказов пока не поступало. В случае возникновения ситуаций для усиления хватит личного состава, который есть в наличии", - отметил он.
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Кроме того, Шкиряк заверил, что в случае провокаций со стороны пророссийских, деструктивных антигосударственных сил и попыток дестабилизировать ситуацию в городе правоохранители отреагируют жестко и бескомпромиссно.
Ранее председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявлял, что президент Украины Петр Порошенко поручил ввести в Одессу 1 тысячу правоохранителей для обеспечения общественного порядка в городе во время майских праздников.