Порошенко поручил ввести в Одессу до тысячи силовиков

Соответствующее заявление Саакашвили разместил в Facebook.

"Президент поручил руководителю Национальной полиции и начальнику Национальной гвардии ввести в Одессу дополнительные подразделения до 1000 человек для защиты общественного порядка в городе", - написал глава ОГА.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Саакашвили призвал президента ввести в Одессу подразделения Нацгвардии в связи с ночными событиями в Одессе – разгромом палаточного городка, установленного напротив здания мэрии участниками акции протеста против городского головы Геннадия Труханова, и обстрелом из гранатомета банка «Пивденный». Саакашвили назвал происходящее «признаками государственного переворота».

Он утверждает, что разгром лагеря и избиение активистов происходило «под прикрытием мэрии», власти города обвиняют в случившемся руководство ОГА.

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Рано утром 26 апреля неизвестные разгромили палаточный лагерь, установленный напротив здания Одесской мэрии участниками акции протеста против городского головы Труханова. Затем активисты заблокировали все входы в мэрию.

25 апреля около 23:30 неизвестные обстреляли из гранатомета административное здание банка «Пивденный», расположенное по улице Краснова. Полицейские обнаружили «РПГ-26» через дорогу, напротив банка - в кустах.