Саакашвили призывает СБУ и Порошенко "заинтересоваться" сепаратистами в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, видео с соответствующим обращением Саакашвили размещено в Facebook.

Саакашвили призвал обратить внимание также на "многомиллионное состояние мэра Одессы Геннадия Труханова в оффшорах".

"Я еще раз обращаюсь к руководству СБУ и к президенту, заинтересоваться сепаратистами в Одессе, заинтересоваться российским гражданством и лояльностью к России Труханова и его бизнес-партнеров, заинтересоваться тем, что у него оказалось многомиллионное состояние на офшорах", - призвал Саакашвили в обращении.

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Также он заявил о намерении встретиться с президентом страны и отметил, что рассчитывает на "адекватную реакцию" на события в Одессе. "Это тот момент, когда государство должно проявить решительность и защитить своих граждан", - заявил председатель обладминистрации.

Он утверждает, что разгром лагеря и избиение участников протеста против городского головы Геннадия Труханова происходило "под прикрытием мэрии, которая заранее отключила все камеры наружного наблюдения, чтобы не было следов".

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Как сообщал УНИАН, годом ранее бизнесмен Игорь Коломойский выразил удивление назначением Саакашвили главой Одесской ОГА, отметив, что тот "сдаст город русским" и его придется отвоевывать.

“На счет Саакашвили я вообще удивлен. Думаю, это временная фигура. Сейчас он сдаст Одессу русским, а потом придется ее опять отвоевывать. Побудет некоторое время губернатором, а потом его сменят на какое-то ничтожество… “, - отметил он.