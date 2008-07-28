Джигурда и Конкин приедут в Макеевку на Дни Ханжонкова

9-10 августа в Макеевке Донецкой области, на родине великого кинематографиста Александра Ханжонкова, состоится VII культурная акция «Дни Ханжонкова».

Как сообщили УНИАН в информационно-аналитическом отделе Макеевского горсовета, в дни 131-й годовщины со дня рождения основателя кино Макеевку посетит делегация кинематографистов Украины и России. В составе делегации кинорежиссер, продюсер Оксана БАЙРАК, актеры театра и кино – народный артист Украины Владимир ТАЛАШКО, народные артисты России Никита ДЖИГУРДА и Владимир КОНКИН.

Гости посетят Свято-Георгиевский собор в Макеевке, школу искусств им. А.Ханжонкова, проведут на малой родине кинематографиста (в поселке Ханжонково) творческие встречи, посвященные Дню рождения известного кинодеятеля.

В поселке Ханжонково, в ДК им. 50-летия Советской власти, пройдет демонстрация документального фильма об А.Ханжонкове.

Справка УНИАН. А.Ханжонков родился 8 августа (26 июля по старому стилю) 1877 года в деревне Ханжонковка (ныне поселок Ханжонково Донецкой области) в семье обедневшего помещика. В 1896 году окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище и был принят в чине подхорунжего в Донской казачий полк. В 1905 году в чине подъесаула уволился в запас по состоянию здоровья, получив 5 тысяч рублей. Эту сумму А.Ханжонков вложил в кинопромышленность, став пайщиком московской компании «Гомон и Сиверсен», которая вскоре вольется в его собственное предприятие.

Весной 1906 года создается Торговый дом «Э.Ош и А.Ханжонков» , целью которого был прокат в России зарубежных кинофильмов и создание кинолент.

Летом 1907 года А.Ханжонков начинает съемки отечественной картины «Палочкин и Галочкин», которая, однако, закончена не была.

2 января 1909 года (20 декабря 1908 года по старому стилю) выходит на экраны первая художественная продукция ателье Ханжонкова - фильм «Драма в таборе подмосковных цыган». Затем выходят фильмы «Песнь про купца Калашникова», «Русская свадьба XVI столетия», «Ванька-ключник» и другие.

В 1911 году на экраны выходит первый в России полнометражный фильм «Оборона Севастополя», совместно поставленный А.Ханжонковым и Гончaровым.

В 1912 году компания выпускает в прокат первый в мире мультфильм, снятый в технике объемной анимации - «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами».

Весной 1917 года А.Ханжонков вместе с большинством сотрудников своей компании выезжает в Крым, где организует полноценное кинопроизводство в Ялте и в течение нескольких лет продолжает выпускать фильмы.

После разгрома армии Врангеля он в ноябре 1920 года уезжает в Константинополь, затем в Милан и Вену, где пытается восстановить кинопроизводство.

В 1923 году к А,Ханжонкову обращаются представители акционерного общества «Русфильм» с предложением вернуться на родину, и он предложение принимает. «Русфильм» закрывается, и кинематографист некоторое время работает консультантом «Госкино», а затем заведующим производством «Пролеткино».

В 1926 году А.Ханжонков вместе с группой руководителей «Пролеткино» был арестован по уголовному делу о финансовых злоупотреблениях в этой организации. В итоге он был ввиду отсутствия доказательств вины освобожден, однако получил запрет на работу в кинематографе и лишен политических прав. Из-за этого, а также из-за резкого ухудшения здоровья А,Ханжонков переехал из Москвы в Ялту.

В 1934 году был реабилитирован и получил правительственную персональную пенсию.

Во время немецкой оккупации Крыма в 1941-1944 годах , прикованный к инвалидной коляске, А.Ханжонков оставался в Ялте.

Умер А.Ханжонков 26 сентября 1945 года.