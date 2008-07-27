Предстоятель УГКЦ отслужил литургию по случаю 1020-летия Крещения Руси

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший ЛЮБОМИР отслужил 27 июля в Киеве Архиерейскую Божественную литургию по случаю празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации УГКЦ, торжественное богослужение, в котором приняли участие владыки УГКЦ, многочисленные священники и свыше 3 тысяч мирян состоялось на территории строительства будущего Патриаршего центра УГКЦ.

"Мы сегодня сошлись здесь не для того, чтобы отмечать очень важное историческое событие в жизни нашего народа. Мы собрались вместе, чтобы укрепить нашу веру, чтоб то событие, которое произошло 1020 лет назад пережить еще раз. Поскольку то, что произошло тогда, имеет свои последствия для нас сегодня", – сказал в проповеди во время литургии Предстоятель УГКЦ.

После литургии состоялось процесионное шествие, в котором приняли участие представители каждой группы верных УГКЦ: епископ, священники, монах, монахиня, миряне, участники праздника. Все они отправились к Днепру, чтобы зачерпнуть воды для освящения. Зачерпнув воды в приготовленные посудины, она была принесена к месту, где проводилось богослужение. После этого был проведен чин возобновления крестных обетов, отмечается в сообщении.

В завершение празднования всех участников епископы окропили освященной днепровской водой.

После этого состоялась концертная программа при участии хора "Дударик" из Львова и детско-молодежного ансамбля "Корали" из Вышгорода.

Практика возобновления крестных обетов в Киеве была начата в 2007 году в рамках Форума христианской молодежи, который состоялся 18-19 августа в Киеве, сообщила пресс-служба УГКЦ.