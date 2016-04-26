В конце мая в Днепропетровске пройдет первый чемпионат области по плаванию среди воинов АТО

Как рассказали в пресс-службе Днепропетровской ОГА, сообщает 056.ua, для того, чтобы стать участником спортивного состязания, достаточно позвонить по телефону: (067) 63-21-149. В заявку впишут имя и фамилию, возраст, спортивную категорию, в каких войсках служил будущий участник соревнования и его контактный телефон.

"Чтобы демобилизованные быстрее адаптировались к мирной жизни, мы постоянно их поддерживаем. Организованы бесплатные курсы по программированию, английскому, вождению. Вместе с образовательными проектами реализуем и спортивные. Сейчас идет подготовка к первому открытому чемпионату по плаванию. С идеей выступили сами бойцы – Днепропетровская ОГА инициативу поддержала", – отметил глава региона Валентин Резниченко.

Первый открытый чемпионат по плаванию состоится в Днепропетровске 28 мая. В нем примут участие бойцы АТО и волонтеры. Могут присоединиться и их родственники.

Примером для всех станут АТОшники с ограниченными возможностями. На плавательных дорожках они продемонстрируют волю к жизни и стойкости духа.

Участники будут соревноваться на 50-метровой дистанции. Каждый будет плыть тем стилем, который является для него наиболее удобным. Профессиональные пловцы будут бороться за награды в номинации «Я – чемпион», а любители – в номинации «Я – молодец».

Также военные и волонтеры смогут объединиться в команды и пройти этапы эстафеты. Общий смысл – добраться до финиша быстрее всех и коснуться бортика бассейна.

Для участия в чемпионате обязательны два условия: наличие медицинской справки на посещение бассейна и допинг-проверка.

Чемпионат будет принимать дворец водных видов спорта «Метеор», который находится в Днепропетровске, по ул. Макарова, 27а.

Соревнования будут проходить при поддержке Днепропетровской ОГА и областной ассоциации участников АТО. Победителей и призеров ждут медали, памятные призы.