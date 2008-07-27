У Тимошенко крупных торговцев наградили грамотами

По случаю Дня работника торговли, который будет отмечаться 27 июля, министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН поздравил работников отрасли и вручил им Благодарности и Почетные грамоты Кабинета Министров Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, за высокий профессионализм в сфере торговли награждены Сергей ЗАКРЕВСКИЙ (компания «Domotexhika»), Петр КАБАН (компания «Метро Кэш энд Кэрри Украина», торговая сеть «Метро»), Валерий КОКОЙЛА (ООО «Ост-Вест», торговая сеть «Ост-Вест»), Руслан ЛАВРИНЕНКО (компания «BILLA Украина», торговая сеть «BILLA»), Борис МАРКОВЫЙ (компания «АТБ-маркет», торговая сеть «АТБ»), Дмитрий КАШИРИН (ООО «Квиза-трейд», торговая сеть «Велика кишеня»), а также Олег ШАНДАРА (компания «Новая Линия», торговая сеть «Новая Линия»).