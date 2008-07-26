На Прикарпатье из-за стихии четыре человека погибли, один пропал без вести.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УМВД в Ивано-Франковской области.

По их данным, в селе Микуличине Яремчанского горсовета вчера на рассвете легковая автомашина из-за сложных погодных условий съехала с проезжей части дороги и перевернулась в реку Прутец. Водитель спасся, однако получил тяжелые травмы, пассажир автомобиля, к сожалению, не найден. В результате наводнения два человека утонули – 44-летняя женщина из села Угринов Тисменицкого района и 43-летний житель села Витвицы Долинского района.

Вчера же вечером громовой молнией убило насмерть двух человек в селе Дземброня Верховинского района.