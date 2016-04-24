В Херсонской области усиливают меры безопасности после взрывов

Глава Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев заверил, что местные власти намерены усилить меры безопасности, чтобы не допустить провокаций в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа 18 мая, сообщает Крым.Реалии.

"18 мая трагический день. Крымские татары – это неотъемлемая часть украинского народа. Мы делаем все, чтобы этот день прошел в спокойном режиме, люди ощущали заботу силовых структур и безопасность", – отметил Воробьев.

По его словам, в районе принимают меры по усилению мер безопасности, проводят разъяснительную работу среди населения, усилено патрулирование, на территории района расположены военные службы правопорядка, с пограничной службой разработана "дорожная карта" по усилению режима контроля.

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"На данный момент мы не можем ввести особый режим, заставить всех носить паспорта. Но в таких пригранично-контролируемых районах Украины люди должны понимать, что в любой момент человека могут остановить, проверить, для его же безопасности, безопасности его семьи, родных и близких. В плане безопасности всей Украины", – сказал он.

По словам Воробьева, местные власти также планируют разместить дополнительные камеры видеонаблюдения.

18 мая в поселке Новоалексеевка ежегодно проводят мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа

14 апреля в поселке Новоалексеевка Генического района, вблизи административной границы с аннексированным Крымом, произошел взрыв в автомобиле ВАЗ-2101 с одесскими номерами, припаркованном в общественном месте. Взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо получили ранения, квалифицирован как террористический акт. Организаторы взрыва пока не найдены.

21 апреля в Геническе возле входа в рынок произошел взрыв на рынке в магазине. По данным полиции взорвалась граната, однако правоохранители не квалифицируют произошедшее как теракт.

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Генический район Херсонской области находится вблизи админграницы с Крымом, который с 2014 года аннексирован Россией.